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Доллар неожиданно вырос впервые с начала мая
Национальный банк Украины понизил официальный курс гривни на 21 мая 2020 года, установив его на уровне 26,58 гривен за доллар (т.е. на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем).
В последний раз НБУ повышал официальный курс 5 мая — с 26,9592 до 26,9749 гривен за доллар, напомнил РБК-Украина.
Напомним, курсы доллара и евро снижались две недели подряд. При этом в Нацбанке предупреждают, что вскоре нас ждут экономические трудности, связанные с эпидемией коронавируса. Пика экономического кризиса аналитики НБУ ждут во втором квартале этого года.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...