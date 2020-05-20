Происшествия

Изнасиловал 11-летнюю девочку и требовал деньги: в Киеве будут судить педофила

В Киеве направили в суд материалы в отношении 19-летнего парня, которого обвиняют в совращении и изнасиловании малолетней девочки, а также вымогательстве у нее денег. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Следователями установлено, что обвиняемый посылал 11-летней школьнице смс-сообщения сексуального характера, требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде.

Он также принуждал школьницу принимать участие в фото и видеосъемке порнографического характера. После чего изнасиловал ребенка.

Педофил также потребовал у школьницы деньги, угрожая в случае отказа выложить в интернете эти фото и видео.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле в Киеве задержали 41-летнего мужчину, за изнасилование 10-летней школьницы. Как оказалось, педофил причастен еще к 43-м подобным преступлениям.





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