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Спорт

Стена: «Бавария» оригинально сообщила о новом контракте с чемпионом мира (фото)

20:38 20 мая 2020
Мануэль Нойер
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии вратарь Мануэль Нойер, четыре месяца назад разведшийся с женой и уже живущий с девушкой, на 15 дет младшей его, продлил контракт с мюнхенской «Баварией».

Официальная страница мюнхенцев в Twitter оригинально подала новость, опубликовав фото, на котором Нойер строит на линии ворот стену с числом 2023 — сроком продления контракта.

Также пресс-служба «Баварии» опубликовала фото Нойера со статистикой выступлений за клуб, начиная с 2011 года, — 374 матча, из которых 192 без пропущенных мячей, 18 выигранных трофеев и четыре индивидуальных приза лучшему голкиперу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пнул тренера после замены в матче бундеслиги против «Униона».

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