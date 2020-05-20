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Стена: «Бавария» оригинально сообщила о новом контракте с чемпионом мира (фото)
Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии вратарь Мануэль Нойер, четыре месяца назад разведшийся с женой и уже живущий с девушкой, на 15 дет младшей его, продлил контракт с мюнхенской «Баварией».
Официальная страница мюнхенцев в Twitter оригинально подала новость, опубликовав фото, на котором Нойер строит на линии ворот стену с числом 2023 — сроком продления контракта.
#NeuerTheWallpic.twitter.com/4Z31xeMsO2— FC Bayern München (@FCBayern) May 20, 2020
Также пресс-служба «Баварии» опубликовала фото Нойера со статистикой выступлений за клуб, начиная с 2011 года, — 374 матча, из которых 192 без пропущенных мячей, 18 выигранных трофеев и четыре индивидуальных приза лучшему голкиперу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звездный полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пнул тренера после замены в матче бундеслиги против «Униона».81
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?