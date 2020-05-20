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Болгария решила заступиться за этническое меньшинство в Украине и получила жесткий ответ МИДа
В украинском МИДе назвали неприемлемыми попытки вмешательства парламента Болгарии во внутренние дела Украины. Речь идет о протесте Софии против планов Киева провести административную реформу Болградского района Одесской области, который является одним из главных центров болгарского меньшинства в Украине.
В ведомстве отметили, что вопрос административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины.
В МИД считают манипулятивными утверждения относительно влияния реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины.
Вопрос относительно Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей,
«Подчеркиваем, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства,
Напомним, ранее украинский МИД также жестко отреагировал на угрозы Грузии отозвать своего посла из Киеве в случае назначения Михеила Саакашвили на ответственный пост в украинском правительстве.215
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