- 22:46 Собирайте чемоданы: Греция назвала дату открытия турсезона
- 22:28 ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
- 21:59 Болгария решила заступиться за этническое меньшинство в Украине и получила жесткий ответ МИДа
- 21:25 Суд наказал участников "антикоронавирусных" протестов в Новых Санжарах
- 21:10 В Минобразования окончательно определились с датами тестов ВНО
- 20:58 Гол Милевского не помог «Динамо» обыграть лидера чемпионата Беларуси
- 20:55 Уже скоро: стало известно, когда в Киеве откроют пляжи
- 20:38 Стена: «Бавария» оригинально сообщила о новом контракте с чемпионом мира
- 20:36 В Мариуполе неадекватная женщина разбила авто патрульных и укусила полицейского за ногу
- 20:27 Популярный телеведущий раскрыл семейный рецепт бисквита с ревенем
- 20:20 Вопросы без ответов: Супрун рассказала, как ходила трудоустраиваться в команду Зеленского
- 19:57 В Украине реально начали продавать собак за долги: названы расценки
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в том числе в Украине за последние сутки появилось 354 новых больных COVID-19.
«Перед нами лежит еще долгий путь к преодолению пандемии COVID-19. В течение последних 24 часов ВОЗ было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев болезни — наибольшее количество за один день с начала вспышки. Почти две трети этих случаев было зарегистрированы только в четырех странах», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
По данным Worldometer, на 20 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 5 миллионов, из них более 326 тысяч случаев летальные, выздоровели почти 2 миллиона человек.
На утро 20 мая, в Украине подтверждены 19 230 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 564 случая с летальным исходом и 5955 случаев выздоровления пациентов.
Напомним, в ВОЗ предупредили, что Европу накроет вторая волна коронавируса, которая может быть еще более смертоносной, чем первая.123
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…