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Мир

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

22:28 20 мая 2020
медик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

За последние сутки в мире было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в том числе в Украине за последние сутки появилось 354 новых больных COVID-19.

«Перед нами лежит еще долгий путь к преодолению пандемии COVID-19. В течение последних 24 часов ВОЗ было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев болезни — наибольшее количество за один день с начала вспышки. Почти две трети этих случаев было зарегистрированы только в четырех странах», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

По данным Worldometer, на 20 мая общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 5 миллионов, из них более 326 тысяч случаев летальные, выздоровели почти 2 миллиона человек.

На утро 20 мая, в Украине подтверждены 19 230 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 564 случая с летальным исходом и 5955 случаев выздоровления пациентов.

Напомним, в ВОЗ предупредили, что Европу накроет вторая волна коронавируса, которая может быть еще более смертоносной, чем первая.

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