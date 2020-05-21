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Британские ученые назвали самый простой способ нормализовать сахар в крови при диабете второго типа

1:32 21 мая 2020
Лечение диабета второго типа
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Диабет второго типа повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе коронарной болезни сердца и гипертонии, поэтому болеющий им человек должен стремиться следить за тем, что он ест и пьет — это может помочь или помешать его состоянию.

И одним из средств, которое помогает решить проблему растущего сахара в крови при диабете 2 типа, становится регулярное питье воды.

К такому выводу пришли эксперты из Британской диабетической ассоциации (Diabetes UK), пишет Express.

«Употребление достаточного количества воды может помочь сохранить уровень сахара в крови в здоровых пределах. Многочисленные исследования показывают, что у диабетиков, которые пьют воду, снижен риск пострадать от развития гипергликемии», — приводит издание мнение ученых.

При этом медики поясняют: тело людей с диабетом требует больше жидкости, когда в их крови повышается уровень глюкозы. Такая потребность связана с тем, что почки диабетиков активизируют процесс выведения излишков сахара через мочу, и организм интенсивно теряет влагу.

Питье воды в данном случае решает сразу две проблемы: во-первых, это защищает организм от обезвоживания из-за более активного мочеиспускания, во-вторых, помогает вымывать больше глюкозы.

«Поскольку сама вода не содержит углеводов и калорий, она не вызывает ответной реакции в виде повышения уровней сахара и инсулина, — это самый лучший напиток для людей с диабетом», — резюмировали эксперты.

Как известно, диабет второго типа влияет на производство гормона инсулина, помогающего организму контролировать поступление глюкозы в его клетки. При данном заболевании инсулин не может работать должным образом, и уровень сахара в крови продолжает расти, провоцируя поджелудочную синтезировать больше гормона. В результате железа истощается, повышается риск ее воспаления, а также увеличивается вероятность других ассоциированных нарушений — общий ущерб, наносимый организму, может быть очень значительным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследование ученых Университета Эксетера, показало, что система обмена сообщениями между клетками, которая управляет поведением белков, при диабете нарушается. И восстановив ее, можно добиться того, что развитие заболевания повернет вспять.

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