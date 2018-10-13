Сахарный диабет второго типа можно победить: врачи рассказали, как это сделать

Здоровье

Если человек, которому поставили диагноз сахарный диабет второго типа похудеет и будет придерживаться рационального питания и здорового образа жизни, с заболеванием можно будет справиться без таблеток, утверждают ученые из Университета Ньюкасла.

К такому выводу специалисты пришли после наблюдений за добровольцами в возрасте 20 — 65 лет. Одна группа участников эксперимента придерживалась низкокалорийной диеты (примерно 853 килокалорий в день) в течение трех — пяти месяцев. Затем похудевшие добровольцы просто правильно питалась, чтобы сохранить новый вес. Контрольная группа не придерживалась диеты. Обследовав всех участников через год, ученые обнаружили, что у 46 процентов человек из первой группы диабета больше не было, уровень сахара пришел в норму. В контрольной группе изменений не наблюдалось.

Практически у всех добровольцев, потерявших вес, уменьшилось количество жира в печени и поджелудочной железе, а клетки, вырабатывавшие инсулин, начинали лучше функционировать.

Но важно, чтобы люди садились на диету как можно раньше после постановки диагноза — не позднее чем спустя два года и семь месяцев, советуют ученые. Ведь уже через три года клетки поджелудочной железы теряют способность к самовосстановлению, и диабет становится хроническим.

Образ жизни, питание и наследственность влияют на развитие диабета второго типа. Если человек любит сладкую и жирную пищу, мало двигается, курит, пьет алкогольные напитки, а в семье есть больные этим недугом, риск заболеть возрастает многократно. Так что надо стараться избавляться от вредных пристрастий и вести здоровый образ жизни.

Кроме правильного питания, полезно много ходить пешком, заниматься физкультурой. Сахарный диабет второго типа развивается медленно, длительный период времени, и человек не обращает внимания на симптомы: жажду, чрезмерный голод, частое мочеиспускание.

Диабет повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе коронарной болезни сердца и гипертонии, что грозит инфарктом.

При сахарном диабете страдают кровеносные сосуды, в том числе глаз. У человека могут развиться катаракта и глаукома. Из-за поражения нервов и плохого кровотока страдают стопы, может снижаться их чувствительность. У больных диабетом плохо заживают раны, и даже небольшое повреждение на стопе может осложниться.

Если в начале заболевания диета и физические нагрузки не позволяют достичь нужного эффекта, врач должен назначить препараты. Но их прием не отменяет здоровый образ жизни и правильное питание. Только комплексный подход поможет избежать серьезных осложнений сахарного диабета второго типа.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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