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День вышиванки: Google напомнил о празднике ярким дудлом
Ежегодно в третий четверг мая в Украине отмечают день вышиванки. В этом году праздник приходится на 21 мая. К этой дате Google приурочил яркий дудл. Недавно Google поздравил с днем матери дудлом-игрушкой.
Праздник основали студенты Черновицкого национального университета весной 2006 года. Студентка Леся Воронюк, увидев своего сокурсника Игоря Житарюка в вышитой сорочке, предложила всем в университете прийти на занятия в вышиванках.
Сначала ее поддержало всего несколько десятков человек, но вскоре праздник стал всеукраинским.
Для наших предков вышиванка была не только праздничной одеждой, но и оберегом. Орнамент, который наносили на рубашку, содержал в себе определенные символы, которые должны были защитить того, кто ее носит, от злых духов и несчастий. Вышивку наносили на рукава и воротник так, чтобы она касались тела. Считалось также, что на обратной стороне вышивки не должно быть узелков, поскольку они могут принести несчастья.
Орнаменты и стиль вышивки, фасоны вышиванок в разных регионах Украины отличаются.
День вышиванки отмечается не только в Украине. Некоторые украинцы, которые временно или постоянно живут в других странах, также в этот день с удовольствием надевают вышитую рубаху. Этот праздник призван напомнить об истории страны, ее обычаях и традициях.
«ФАКТЫ» собрали поздравления в открытках с Днем вышиванки.
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