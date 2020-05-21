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Смерть комбата: на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1"
В Луганской области, вблизи поселка Трехизбенка вечером 20 мая погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. Несколькими днями ранее сообщалось о гибели военнослужащего Операции объединенных сил, старшего солдата Александра Карпика, который получил смертельное ранение.
О гибели Сергея Губанова говорится в сообщении полиции Луганской области в Facebook
«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения „Луганск-1“ получили осколочные ранения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что раненным бойцам оказывают помощь врачи военного госпиталя.
Кроме того, правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического события.
Напомним, что в течение суток 20 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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