Памела Андерсон получила работу на сайте для взрослых и показала сексуальное фото в постели

Шоу-бизнес

Памела Андерсон, которая недавно «сходила замуж» в пятый раз, получила новую работу. 52-летняя секс-бомба стала креативным директором сайта Jasmin.com. Он является ответвлением популярного сайта для взрослых LiveJasmin, предоставляющего возможность наблюдать через вебкамеры за моделями.

На новом сайте будет возможность напрямую общаться с экспертами в самых разных сферах — с ними можно будет обсуждать путешествия, моду, сексуальные вопросы. Памела, в частности, станет постоянной ведущей виртуальных бесед с экспертами в области отношений между мужчиной и женщиной. Андерсон признает, что сама она «постоянно влюблена и живет с разбитым сердцем одновременно».

В качестве рекламы сайта Андерсон выложила в Instagram несколько сексуальных снимков — в том числе фото, где она лежит в постели в черном мини-платье и туфлях на каблуках.

«Мне нравится концепция, нравится идея пытаться соединить людей. Это место, где пользователи и специалисты могут говорить о чем угодно, и это прямое общение, глаза в глаза. Я вроде как поднимаю социальные медиа на другой уровень» — заявила актриса и модель в интервью Good Morning America. Она также считает, что возможность такого общения особенно ценна сейчас, в период карантина, когда многие чувствуют себя изолированными и одинокими.

Новый сайт решено было основать после того, как руководство LiveJasmin в ходе внутреннего расследования выявило, что 70% клиентов стремятся к общению с моделями сайта, чтобы поговорить и смягчить ощущение одиночества, а не ради сексуального удовлетворения.

В феврале этого года Андерсон рассталась со своим пятым мужем Джоном Питерсом через 12 дней после свадьбы. Ранее она была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, а также дважды выходила замуж за продюсера Рика Саломона.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Все еще секс-бомба: 52-летняя Памела Андерсон впечатлила фигурой в купальнике.



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