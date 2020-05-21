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Зеленский трогательным фото поздравил украинцев с Днем вышиванки
Президент Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки. На своей странице в Facebook он опубликовал трогательное фото с женой Еленой Зеленской.
На президенте белая вышиванка. На его супруге, по видимому, платье в этно- стиле.
«Со Всемирным днем вышиванки!» — подписал Зеленский фотографию.
Кроме того, чета Зеленских отправила в подарок мировым лидерам традиционные украинские вышитые сорочки, сообщили в Офисе главы государства.
Символические подарки, «которые несут в себе часть украинской истории и культуры», получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран.
«С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности», — написали Владимир и Елена Зеленская в сопроводительном письме.
Напомним, ко дню вышиванки Google приурочил яркий дудл. А «ФАКТЫ» собрали поздравления в открытках.380
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