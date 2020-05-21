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Украина

Феномен Зеленского: в Украине объяснили высокие рейтинги президента

11:31 21 мая 2020
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Рейтинг Владимира Зеленского является не спецификой рейтинга президента страны, а продюсера и шоумена.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Павел Казарин, год назад говоривший, что Зеленскому не удастся «сшить» страну, а его избиратели будут разочарованы.

Недавно социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные исследования, согласно которому нынешнему президенту доверяют 57% граждан, не доверяют — 37%. А если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то ему бы отдали голоса более 39% участников опроса. При этом, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то первый получил бы все те же 75% голосов избирателей.

«В этом и состоит, на мой взгляд, феномен Зеленского, потому что все его предшественники теряли от трети до половины голосов избирателей за первый год своего президентства. Зеленский же действительно нарастил свой рейтинг — год назад в первом туре он набрал на 10 процентов меньше, чем мог бы набрать сегодня», — отметил Павел Казарин и добавил, что Зеленский, создавший компанию по производству развлекательного контента, многие годы посвятил тому, как нравиться людям.

«Знаете, у всех есть так называемая профессиональная деформация. Выходец из спецслужб всегда будет в определенной степени скрытным, медик будет думать о здоровье и т. д. А Владимир Зеленский многие годы посвятил умению нравиться людям», — отметил он и добавил, что нынешний президент умеет «точно угадывает чаяния массовой публики» и «попадать» в эти самые ожидания.

Феномен рейтинга Зеленского, по мнению журналиста, — это не специфика рейтинга президента, а феномен рейтинга продюсера и шоумена Зеленского.

«Он угадывает то, что хочет слышать от него избиратель, наверняка ориентируется на социологию, прекрасно умеет переписывать имиджевые издержки на свое окружение», — считает Павел Казарин и напоминает недавнюю смену Кабмина: «Он, по сути, довольно безжалостно расправился с теми, кто поверил ему и стал членом его команды, заменив их так называемыми крепкими хозяйственниками».

Полный текст интервью с Павлом Казариным об итогах первого года президентства Владимира Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».

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