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Феномен Зеленского: в Украине объяснили высокие рейтинги президента
Рейтинг Владимира Зеленского является не спецификой рейтинга президента страны, а продюсера и шоумена.
Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Павел Казарин, год назад говоривший, что Зеленскому не удастся «сшить» страну, а его избиратели будут разочарованы.
Недавно социологическая группа «Рейтинг» обнародовала данные исследования, согласно которому нынешнему президенту доверяют 57% граждан, не доверяют — 37%. А если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то ему бы отдали голоса более 39% участников опроса. При этом, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то первый получил бы все те же 75% голосов избирателей.
«В этом и состоит, на мой взгляд, феномен Зеленского, потому что все его предшественники теряли от трети до половины голосов избирателей за первый год своего президентства. Зеленский же действительно нарастил свой рейтинг — год назад в первом туре он набрал на 10 процентов меньше, чем мог бы набрать сегодня», — отметил Павел Казарин и добавил, что Зеленский, создавший компанию по производству развлекательного контента, многие годы посвятил тому, как нравиться людям.
«Знаете, у всех есть так называемая профессиональная деформация. Выходец из спецслужб всегда будет в определенной степени скрытным, медик будет думать о здоровье
Феномен рейтинга Зеленского, по мнению журналиста, — это не специфика рейтинга президента, а феномен рейтинга продюсера и шоумена Зеленского.
«Он угадывает то, что хочет слышать от него избиратель, наверняка ориентируется на социологию, прекрасно умеет переписывать имиджевые издержки на свое окружение», — считает Павел Казарин и напоминает недавнюю смену Кабмина: «Он, по сути, довольно безжалостно расправился с теми, кто поверил ему и стал членом его команды, заменив их так называемыми крепкими хозяйственниками».
Полный текст интервью с Павлом Казариным об итогах первого года президентства Владимира Зеленского читайте на сайте «ФАКТОВ».57
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