Лолита Милявская официально развелась с пятым мужем

Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская, рассказавшая недавно о новом мужчине в ее жизни, снова стала свободной женщиной. Она официально оформила развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Скандальный бракоразводный процесс длился почти 10 месяцев. Суд затянулся из-за ходатайств сторон, а также коронавируса.

«Да, можете поздравить меня, наконец-то меня развели. Иванов пытался затянуть развод, но Сергей Жорин добился того, что я наконец свободна», — сказала КП.ру Лолита.

В суд она лично не явилась, ее интересы представлял звездный адвокат Сергей Жорин.

«Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода. Поэтому она попросила меня пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось. Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна. Ну, а фиктивность брака со стороны Иванова итак всем очевидна», — прокомментировал Жорин КП.ру

Напомним, Лолита Милявская обвинила мужа в изменах и заявила, что подает на развод. Она грозила признать их брак фиктивным. В ответ Иванов обрушился на певицу со взаимными обвинениями.

Пока шли разборки Лолита серьезно взялась за себя, она сбросила лишний вес, сделала пластику лица и продолжает занимается спортом. Недавно певица похвасталась, что она снова счастлива, у нее появился новый любовник.

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