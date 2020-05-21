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Украина

Прошел через плен и был в расстрельных списках: сослуживцы рассказали о погибшем комбате «Луганск-1»

12:25 21 мая 2020
Сергей Губанов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 мая, в 10:00 в здании Луганской облгосадминистрации состоится церемония прощания с полковником полиции — комбатом батальйона «Луганск-1» Сергеем Губановим, погибшим на Донбассе.

«Герои не умирают! Герои среди нас! Будь проклята война. Она забирает у нас самых лучших — светлых, человечных, порядочных людей. Нельзя подобрать слова, чтобы выразить чувства, бушующие в душе каждого из нас. Пережить плен, боевые действия по освобождению от боевиков и оккупантов части нашей родной земли — мост Лисичанска, Рубежное и Северодонецк. С 2014 года находиться в «расстрельном списке боевиков». Шесть лет быть вместе со своими бойцами постоянно в боевой готовности, выполняя порой очень сложные боевые задачи. И вдруг — смерть от вражеской мины. Не стало Сергея Губанова — полковника полиции — командира батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», — сообщают в полиции Луганщины.

Машина, в которой ехал комбат с бойцами, патрулировавшие населенные пункты на линии разграничения вдоль реки Северский Донец, напоролся на взрывное устройство, установленное противником. Сергей Губанов погиб, а трое бойцов получили тяжелые ранения — за их жизнь борются врачи.

Побратимы вспоминают, что Сергей Губанов прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. В 2014 году он был начальником Ленинского районного отдела милиции Луганска.

«Сергея вместе с несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить информацию о том, где спрятано автоматическое и табельное оружие. Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех пленных офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков. На Сергея и еще 16 офицеров была объявлена «охота». Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17» и их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с пометкой — «подлежат расстрелу», — вспоминают сослуживцы погибшего комбата, возглавившего батальон «Луганск-1» в 2015 году.

Вот что пишет «Фаустов» — экс-глава полиции в Луганской области Анатолий Науменко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», машина с Сергеем Губановым и его подчиненными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области во время патрулирования.

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Прошел через плен и был в расстрельных списках: сослуживцы рассказали о погибшем комбате «Луганск-1»

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