Обрушение моста под Никополем: момент происшествия попал на видео

Происшествия

В сеть выложил момент ЧП под Никополем, где под тяжело груженой фурой рухнула секция Алекссеевского моста.

Как сообщает издание «Наше місто», мост находится на балансе Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области. Переправа давно была признана аварийной — по ней запрещалось передвижение транспортных средств весом более 10 тонн.

Тем временем в областном главке ГосЧС уточнили, что фура была загружена металлическими трубами. Вес груза — около 20 т, вес самого грузовика — около 16 т.

20 мая часть труб из фуры выгрузили, а часть осталась в воде. «Учитывая аварийное состояние моста, осуществить подъем грузовика с помощью наземных средств, а именно тяжеловесного крана, не представляется возможным. В ближайшее время для извлечения автомобиля из воды планируется привлечение плавучего крана „Никопольского речного порта“. Однако для этого сначала необходимо провести дноуглубительные работы в устье залива, с использованием земснаряда», — сообщили в чрезвычайной службе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на участке окружной дороги от авторынка в направлении поселка Песочин обрушилась часть пролета автомобильного моста. Огромный провал водители объезжали по одной полосе, которая уцелела.

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