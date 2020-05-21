- 14:19 Мусор из Львова "путешествует" по Украине: опубликована карта
- 14:16 Беременная Джамала подчеркнула свое особенное положение яркими вышиванками
- 14:11 В «деле Майдана» появились новые подозреваемые
- 13:59 Партии Зеленского не существует: журналист объяснил, что происходит со «Слугой народа»
- 13:45 Обрушение моста под Никополем: момент происшествия попал на видео
- 13:45 Оккупанты обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший
- 13:40 Покушение на криминального авторитета в Мукачево: появилась информация о задержанных киллерах
- 13:34 «Наконец-то мальчик»: Ольга Сумская рассказала о рождении внука
- 13:24 Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой
- 13:24 Не скучал на карантине: украинский режиссер снял фильм в собственной квартире
- 13:10 Николь Кидман сломала ногу
- 13:08 Сессия во время карантина: как студенты будут сдавать экзамены в этом году
Мусор из Львова "путешествует" по Украине: опубликована карта
В львовской прокуратуре выяснили, куда незаконно вывозят городской мусор, 100 тонн которого недавно были обнаружены на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.
По информации прокурора Львовской области Ирины Диденко, горсовет заключил ряд договоров, согласно которым ежедневно 15 грузовиков должны собирать и вывозить мусор на официальные полигоны твердых бытовых отходов на территории центральных областей Украины.
«Все расходы из местного бюджета рассчитывались исходя из значительного расстояния перевозки и официальности хранения и утилизации. На самом деле мусор заехал не так далеко и официально», — пишет прокурор на своей страничке в соцсетях.
Согласно документам, часть мусора должны были вывозить в Тетиев Киевской области, однако его сбрасывали в Жидачевском районе Львовской области, где сейчас работают экологи, устанавливающий нанесенный окружающей среде ущерб.
«Другую часть мусора ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами и под контролем лиц из числа местного криминалитета, вывозили в Коростень Житомирской области. Сегодня ночью обнаружили 17 таких грузовиков», — сообщает прокурор.
По ее словам, следователи собрали доказательства для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачевского района по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Также идут обыски у перевозчиков, которые предоставляют услуги по вывозу и утилизации, а также в горсовете.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,львовский мусор находили в ряде областей Украины, в том числе, и на Тернопольщине — на территории Озерянского сельского совета.18
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...