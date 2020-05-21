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Общество и люди

Мусор из Львова "путешествует" по Украине: опубликована карта

14:19 21 мая 2020
Мусор
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В львовской прокуратуре выяснили, куда незаконно вывозят городской мусор, 100 тонн которого недавно были обнаружены на территории заброшенного мясокомбината в Новоград-Волынском.

По информации прокурора Львовской области Ирины Диденко, горсовет заключил ряд договоров, согласно которым ежедневно 15 грузовиков должны собирать и вывозить мусор на официальные полигоны твердых бытовых отходов на территории центральных областей Украины.

«Все расходы из местного бюджета рассчитывались исходя из значительного расстояния перевозки и официальности хранения и утилизации. На самом деле мусор заехал не так далеко и официально», — пишет прокурор на своей страничке в соцсетях.

Согласно документам, часть мусора должны были вывозить в Тетиев Киевской области, однако его сбрасывали в Жидачевском районе Львовской области, где сейчас работают экологи, устанавливающий нанесенный окружающей среде ущерб.

«Другую часть мусора ночью, с соблюдением условий конспирации, грузовиками с выключенными фарами и под контролем лиц из числа местного криминалитета, вывозили в Коростень Житомирской области. Сегодня ночью обнаружили 17 таких грузовиков», — сообщает прокурор.

По ее словам, следователи собрали доказательства для сообщения о подозрении руководителю коммунального предприятия Жидачевского района по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Также идут обыски у перевозчиков, которые предоставляют услуги по вывозу и утилизации, а также в горсовете.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,львовский мусор находили в ряде областей Украины, в том числе, и на Тернопольщине — на территории Озерянского сельского совета.

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