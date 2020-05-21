Украина

Вспышка коронавируса на Буковине: пациентов будут эвакуировать санитарным вертолетом (фото)

В Черновицкой области, где самое большое количество зараженных коронавирусом по Украине, заступил на дежурство специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных санитарный вертолет Ми-8. Он будет транспортировать больных с COVID-19.

За рейс может перевозить 4−6 больных на расстояние до 1200 км, сообщили в МВД.

Область воспользуется вертолетом, если количество больных с коронавирусом возрастет настолько, что больницы не смогут справиться с ситуацией.

В МВД отметили, что вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН. В последний раз он работал в Республике Мали. Машина оборудована изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.

Напомним, на утро 21 мая в Черновицкой области COVID-19 заразились 2842 человека. Всего по Украине 19 230 зараженных.

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter