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Вспышка коронавируса на Буковине: пациентов будут эвакуировать санитарным вертолетом (фото)
В Черновицкой области, где самое большое количество зараженных коронавирусом по Украине, заступил на дежурство специально оборудованный для транспортировки инфекционных больных санитарный вертолет Ми-8. Он будет транспортировать больных с COVID-19.
За рейс может перевозить 4−6 больных на расстояние до 1200 км, сообщили в МВД.
Область воспользуется вертолетом, если количество больных с коронавирусом возрастет настолько, что больницы не смогут справиться с ситуацией.
В МВД отметили, что вертолет МИ-8 участвовал в миротворческих миссиях ООН. В последний раз он работал в Республике Мали. Машина оборудована изоляционной капсулой BIO-BAG EBV-30/40, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем, изоляционной камерой и специальным модулем, в котором фиксируется капсула в полете.
Напомним, на утро 21 мая в Черновицкой области COVID-19 заразились 2842 человека. Всего по Украине 19 230 зараженных.158
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