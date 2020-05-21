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Украина

Накануне ослабления карантина в Украине резко выросло число новых случаев COVID-19

9:18 21 мая 2020
коронавирус
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине за сутки заболели коронавирусной инфекцией 476 человек. По сравнению с предыдущим днем, количество инфицированных увеличилось более, чем на 100 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине заразились COVID-19 476 человек, умерли 15 и выздоровели 272. На 20 мая количество заболевших за сутки было 354, умерших -16, вылечившихся -323.

«За прошедшие сутки заболело 476 человек, из них 29 детей и 76 медицинских работников… Зафиксировано 15 летальных случаев… При этом выздоровели 272 человека», — отметил глава Минздрава.

Степанов отметил, что Черновицкая область больше всего страдает от коронавируса. На сегодня в регионе COVID-19 уже заразились 2842 человека. Чтобы разобраться с эпидемической ситуацией, в область вылетели министр здравоохранения Максим Степанов, министр внутренних дел Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По состоянию на 09:00 21 мая в Украине подтверждено 19 706 случаев заражения, 579 человек скончались, 6227 сумели выздороветь.

Напомним, с 22 мая в Украине решили ослабить часть карантинных ограничений. С этой даты возобновит работу городской, пригородный, внутриобластной и международный транспорт, гостиницы (кроме хостелов). Будут разрешены спортивные соревнования и церковные службы в храмах. С 25 мая откроется метро.

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