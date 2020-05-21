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Олимпийские игры в Токио могут отменить: что известно
XXXII Летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на следующий год, могут вообще не состояться. О вероятности подобного развития событий сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, отметив, что правительство Японии намерено либо провести Игры в 2021-м, либо отменить их.
«Мы установили один принцип: организовать эти Игры в безопасной среде для всех участников. Никто не знает, как будет выглядеть мир через год или через два месяца. Таким образом, мы должны положиться на экспертов, а затем принять соответствующее решение, положившись на предоставленные гарантии.
Я понимаю, что невозможно постоянно переносить соревнования и нанимать от трех до пяти тысяч человек в оргкомитет. Также нельзя каждый год менять график международных федераций по всему миру, ведь у спортсменов должна быть определенность. Мы должны быть готовы к разным сценариям, надеемся, что эти Игры состоятся в июле следующего года. Однако могут потребоваться дополнительные меры для организации безопасной среды, возможно, потребуется карантин для спортсменов и других участников Олимпиады", — приводит слова функционера ВВС.
Также президент МОК отметил, что разговоры о проведении предстоящих Игр без зрителей — это спекуляция.
Добавим, что Олимпиада-2020 была перенесена Международным олимпийским комитетом совместно с оргкомитетом соревнований на будущее лето и предположительно должна пройти с 23 июля по 8 августа.
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