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Заморозки, ветер и дожди: синоптик огорчила прогнозом на конец рабочей недели
В пятницу, 22 мая, в Украине будет холодно, хотя до этого прогнозировалась умеренно теплая погода.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook, ночью в Украине ожидается от +2 до +8 градусов, а на западе и в центре возможны заморозки. Температура днем: от +10 до +15 градусов. Ветер будет северный и холодный.
Дожди наиболее вероятны на северо-востоке части Украины, а на юге и в Закарпатье будет солнечно. На остальной территории пройдут мелкие дожди, которые будут чередоваться с прояснениями. В Киеве в пятницу днем будет не выше +13 градусов. Возможен небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что синоптик назвала сроки, в которые в Украину наконец-то вернется тепло.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»134
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