Здоровье и медицина

В Харькове зарегистрировали случай малярии: как уберечься от опасного заболевания

В Украину в очередной раз завезли малярию — заболевание зарегистрировали в Харькове у студента, приехавшего в нашу страну еще в сентябре прошлого года.

Как сообщают в Центре общественного здоровья Украины, первые симптомы заболевания у 22-летнего парня — слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 градусов — появились еще 9 мая, однако к медиком он обратился лишь 15 мая.

«Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P. vivax и P. оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет). 16 мая его госпитализировали», — сообщают в Центре и добавляют, что по месту жительства заболевшего провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием в настоящее генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался.

Также сообщается, что к симптомам малярии относятся лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость, которые могут слабо проявляться, что затрудняет диагностику.

Если во время путешествия или в течение 1−3 лет после возвращения из страны, где происходит передача малярии, у вас появились симптомы ОРВИ или повысилась температура, следует немедленно обратиться к врачу и рассказать об истории своих поездок.

Лечение необходимо начать в течение первых суток после появления симптомов, иначе малярия может развиться в серьезное заболевание, нередко приводящее к летальному исходу.

В группе риска по развитию серьезной формы заболевания — дети, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед посещением стран Азии, Африки, Южной и Центральной Америки, следует заранее побеспокоиться о защите от малярии и за несколько недель до поездки начать пить профилактический препарат.

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