Происшествия

Убийство 11-летнего мальчика в Днепре: бабушка ребенка работает в больнице, на территории которой обнаружили тело (фото)

Жуткая история произошла в Днепре. На территории одного из полуразрушенных корпусов областной психиатрической больницы в куче тряпок было обнаружено обнаженное тело 11-летнего мальчика.

Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции Днепропетровщины, поздно вечером к ним обратилась бабушка школьника и рассказала о том, что внук не отвечает на телефонные звонки.

— Было уже темно. Последний раз мальчик позвонил бабушке примерно в семь вечера и сказал, что будет идти домой через территорию психиатрической больницы. Но прошел час, другой, а ребенок так и не появился дома. Встревоженная бабушка много раз звонила внуку, но тот не брал трубку, — рассказали «ФАКТАМ» в патрульной полиции. — Полицейские отправились на поиски школьника. Решили обследовать территорию психиатрической больницы, где много заброшенных и полуразрушенных корпусов. Помогло видео с камер наблюдения, которое зафиксировало, что пропавший мальчик выходит из продовольственного магазина вместе с каким-то мужчиной неопрятного вида в камуфляжной куртке.

Видео с камеры наблюдения магазина

Мужчина был похож на бомжа. Наши сотрудники принялись прочесывать все заброшенные здания на территории больницы. По нашей информации, там нередко ночуют бомжи. И вот подходим к одному корпусу с фонариками. Свидетели сказали, что примерно в этом районе они слышали детский крик. Навстречу выходит немолодой мужчина и на ходу застегивает штаны. На лице у него была кровь. На вопрос о том, не видел ли он тут пропавшего мальчика, бомж ответил отрицательно, но было видно, что он нервничает. Один из наших сотрудников остался с мужчиной, а остальные зашли внутрь здания. Там стояла грязная кровать, забросанная тряпками. Убрали лохмотья, а под ними — тело ребенка. Мальчик лежал голый на животе.

Бомж пытался бежать, оказывал яростное сопротивление, но его удалось задержать, что называется, с поличным.

Задержанный бездомный

Как выяснили «ФАКТЫ», задержанным оказался 59-летний мужчина, ранее неоднократно отбывавший срок за кражи. Он уже признался в том, что заманил ребенка в свое логово конфетами.

— Увидел мальчика. Сразу же понял, что хочу с ним сделать. Подошел к нему, завел разговор. Потом завел его в магазин и купил кулек конфет. Спросил, не хочет ли он посмотреть заброшенные корпуса психбольницы. Ребенок согласился, — рассказывал на допросе подозреваемый.

Убитым ребенком оказался 11-летний Родион В. Рассказывали, что он восходящая звезда украинского футбола. Родион играл за местный детский клуб «Энергия».

Мальчик жил с мамой, бабушкой и дедушкой. Бабушка работает медсестрой в той самой психиатрической больнице, в одном из заброшенных корпусов которой и был убит Родион.

Те, кто близко знал ребенка, удивляются, почему тот пошел следом за бездомным, купившим ему конфеты.

— Радик был очень хорошим мальчиком, вежливым. Но он всегда мог постоять за себя даже против взрослого, если бы тот попытался его обидеть. Непонятно, как какой-то бомж мог заинтересовать Родиона кульком конфет? — удивляется Ксения, которая живет по соседству с семьей убитого мальчика.

Сотрудники психиатрической больницы жалуются, что на территории очень много полуразрушенных зданий, где ночуют бомжи.

— Они там фактически живут круглый год, — рассказал «ФАКТАМ» врач психиатрической больницы, который назвался Константином. — Мы понятия не имеем, что с ними делать. И полицию просили, чтобы чаще патрулировали территорию, и к местным властям обращались, чтобы заброшенные корпуса снесли. Но ничего не меняется.

Полуразрушенное здание больницы, где нашли тело мальчика

Территория Днепропетровской областной больницы, расположенной в районе поселения Игрень, занимает 50 гектаров. Многие корпуса были разрушены еще во время войны, но так и не были восстановлены. Со временем заброшенных зданий добавилось.

Территория психбольницы, на которую может свободно попасть любой человек, — излюбленное место для прогулок горожан. Сюда же в поисках острых ощущений тянет как магнитом подростков.

На место убийства Родиона — на ту самую кровать с грязным матрацем, — местные жители положили цветы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Харьковщине была убита 13-летняя девочка, а ее мать носила голову дочери в пакете.

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