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Мир

Кадырова срочно самолетом доставили в Москву, подозревают коронавирус, — СМИ

16:08 21 мая 2020
Рамзан Кадыров
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Российские паблики сообщают, что руководителя Чечни Рамзана Кадырова, страничку которого в Instagram в очередной раз заблокировала администрация Facebook, доставили самолетом в Москву с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сообщается, что Кадырова доставили в одну из лучших московских клиник. Этому предшествовало ухудшение здоровья чеченского руководителя, которое вначале списывалось на ОРВИ, однако со временем ему стало хуже.

Сообщается, что у Рамзана Кадырова проблемы с легкими, однако диагноз COVID-19 еще не подтвердили.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта этого года власти Чечни закрыли въезд в Грозный. Исключение было сделано лишь для его жителей, а также работники организаций и компаний, поставляющих продукты питания и предметы первой необходимости. Также было ограничено перемещение жителей по территории всей Чечни.

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