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"Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая (фото)

16:23 21 мая 2020
Евгений Сафонов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В 93-й ОМБр Холодный Яр сообщили, что во время обстрела боевиками грузовика ВСУ 21 мая погиб солдат Евгений Сафонов.

«В 4 часа утра грузовик, в которой ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра. Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет. Евгений был номером расчета в противотанковом дивизионе с позывным «Сафон», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в соцсетях.

Евгений Сафонов родился 25 ноября 1988 года в Павлограде, где постоянно жил и где работал на шахте. В 93-ю ОМБр пришел в январе 2019 года.

«Евгений еще в 2014 году увидел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации Донбасса „Сафон“ некоторое время воевал в составе добровольческого батальона „Айдар“. В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем — на Луганском направлении. Под обстрел друзья также попали вместе», — рассказывают побратимы.

У погибшего остались мать, брат, жена и двухлетний сын Денис.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 мая в районе фронтового села Трехизбенка, что на Луганщине, погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов (позывной Седой). Автомобиль, в котором правоохранители патрулировали территорию, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Трое его спутников были ранены.

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