- 16:53 «Великий человек варит мне суп»: Максим Галкин признался в любви Пугачевой и показал ее новое видео
- 16:52 Рада с подачи "слуг народа" хочет разрешить госисполнителям вскрывать квартиры украинцев без их согласия
- 16:45 В Украине объяснили, почему Зеленский не называет Россию агрессором, а Путина — убийцей
- 16:39 Львам поможет интуиция, а Весам — терпение: гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака
- 16:35 В Украине наладили производство экологичной одноразовой посуды: разлагается максимум за два года
- 16:23 "Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая
- 16:23 Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара вышел на свободу
- 16:09 Начальник отделения банка в Киеве украла у клиентов миллион гривен
- 16:08 Кадырова срочно самолетом доставили в Москву, подозревают коронавирус, — СМИ
- 16:06 Ровенская область отказалась смягчать карантин: названа причина
- 15:54 Знамение свыше: в разных странах мира выпал "коронавирусный" град
- 15:47 Киевлянка за 10 тысяч долларов заказала убийство любовницы мужа
"Увидел войну еще в 2014 году": названо имя бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 21 мая (фото)
В 93-й ОМБр Холодный Яр сообщили, что во время обстрела боевиками грузовика ВСУ 21 мая погиб солдат Евгений Сафонов.
«В 4 часа утра грузовик, в которой ехали холодноярцы, попал под вражеский обстрел. В автомобиль попала мина 120 калибра. Евгений погиб, а его товарищи получили осколочные ранения и контузии. Тяжелораненых среди них нет. Евгений был номером расчета в противотанковом дивизионе с позывным «Сафон», — говорится в сообщении, размещенном на страничке бригады в соцсетях.
Евгений Сафонов родился 25 ноября 1988 года в Павлограде, где постоянно жил и где работал на шахте. В 93-ю ОМБр пришел в январе 2019 года.
«Евгений еще в 2014 году увидел войну собственными глазами. В первый год борьбы против российской оккупации Донбасса „Сафон“ некоторое время воевал в составе добровольческого батальона „Айдар“. В бригаде же служил вместе с друзьями из родного города. Отвоевал бок о бок с земляками ротацию под Авдеевкой, а затем — на Луганском направлении. Под обстрел друзья также попали вместе», — рассказывают побратимы.
У погибшего остались мать, брат, жена и двухлетний сын Денис.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 мая в районе фронтового села Трехизбенка, что на Луганщине, погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов (позывной Седой). Автомобиль, в котором правоохранители патрулировали территорию, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Трое его спутников были ранены.217
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...