26.65 / 26.93 28.92 / 29.43
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Оккупанты обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший

13:45 21 мая 2020
свеча
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения, а четверо — боевые травмы.

Трагедия произошла в Луганской области. Боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм. В результате одна мина попала в грузовой автомобиль ВСУ.

Пострадавших воинов доставили в госпиталь.

«Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении штаба ООС.

Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Напомним, 20 мая украинская сторона понесла потери на донбасском фронте. Вблизи населенного пункта Марьинка (Донецкая область) снайпером был ранен украинский военный.
В этот же день в окрестностях фронтового села Трехизбенка (Луганская область) во время патрулирования на неизвестном взрывном устройстве подорвался командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое полицейских получили ранения. Полковник умер по дороге в госпиталь.

«ФАКТЫ» публиковали видео уничтожения огневых позиций оккупантов на Донбассе.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Никополе рухнул мост

Обрушение моста под Никополем: момент происшествия попал на видео

Татьяна Пьянова

Зверское убийство 13-летней девочки под Харьковом: появились новые данные о судьбе подозреваемой

взрыв

Ударили с воздуха: оккупантам отомстили за обстрелы на Донбассе (видео)

Мукачево, место происшествия

Покушение на криминального авторитета в Мукачево: появилась информация о задержанных киллерах (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер