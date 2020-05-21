Происшествия

Оккупанты обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе: есть погибший

В четверг, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения, а четверо — боевые травмы.

Трагедия произошла в Луганской области. Боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм. В результате одна мина попала в грузовой автомобиль ВСУ.

Пострадавших воинов доставили в госпиталь.

«Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и подчеркивает, что такие преступные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — говорится в сообщении штаба ООС.

Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющееся вооружение. Потери захватчиков уточняются.

Напомним, 20 мая украинская сторона понесла потери на донбасском фронте. Вблизи населенного пункта Марьинка (Донецкая область) снайпером был ранен украинский военный.

В этот же день в окрестностях фронтового села Трехизбенка (Луганская область) во время патрулирования на неизвестном взрывном устройстве подорвался командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое полицейских получили ранения. Полковник умер по дороге в госпиталь.

«ФАКТЫ» публиковали видео уничтожения огневых позиций оккупантов на Донбассе.

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