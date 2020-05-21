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Шоу-бизнес

В Москве трагически погиб 15-летний сын актрисы из «Счастливы вместе»

17:37 21 мая 2020
Юлия Дробот
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В Москве погиб 15-летний сын актрисы Юлии Дробот (Цибульниковой), сыгравшей во многих сериалах, среди которых — «Счастливы вместе».

Как сообщает «Московский комсомолец», тело 15-летнего Даниила обнаружил под окнами квартиры его двоюродный брат.

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Отмечается, что Даниил гостил у бабушки, вечером они с двоюродным братом отправились спать, но ночью парню захотелось покурить и он вышел на балкон. Даниил долго не возвращался, поэтому брат вышел за ним на балкон и увидел внизу тело.

По словам родственников, Даниил днем нервничал и вел себя странно.

Журналистам стало известно, что у погибшего были проблемы с душевным состоянием после травмы головы, которую он получил в драке в марте этого года. Даниил заступился за девушку на улице, ввязался в драку с хулиганами, после которой ему понадобились долгие недели лечения и операция.

Ранее мы писали, что в России спасатель поймал выпавшую с 14-го этажа девушку, схватив ее в полете за ноги.

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