- 20:50 «Валенсия» — «Реал» — 0:0 онлайн-видеотрансляция матча Суперкубка Испании
- 20:47 Под Киевом неизвестные ранили женщину выстрелом из арбалета
- 20:45 В Одессе скончался выдающийся украинский ученый Ювеналий Зайцев
- 20:09 Были сестрами: в Луцке две девочки выпали из окна высотки (видео 18+)
- 20:08 Полиция завела дело на владельца частного зоопарка под Киевом, бросившего на произвол судьбы десятки животных
- 19:58 Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)
- 19:40 Сулеймани плохой, а ядерного оружия у Ирана не будет: что сказал Трамп в срочном обращении к нации
- 19:33 Две девочки погибли из-за мобильных: подробности зверского убийства на Подоле в Киеве
- 19:26 Иракли Макацария рассказал, какая женщина может покорить его сердце
- 19:17 Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о вторжении в Украину атмосферного фронта
- 18:59 В Киеве счета за отопление и горячую воду уменьшат на 20 процентов
- 18:52 День ангела Степана: красивые открытки и поздравления
Были сестрами: в Луцке две девочки выпали из окна высотки (видео 18+)
В Луцке полиция расследует загадочную гибель 15-летней девочки, выпавшей из окна 7 этажа. Вместе с ней была ее сверстница — она получила множественные травмы и была помещена в реанимацию, сообщили в полиции Волынской области. Напомним, в Киеве 8 января арестовали двух подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, тела которых были найдены в шкафу на балконе.
Обе девушки опознаны как жительницы Луцкого района.
Местное издание установило, что одна из девушек жила в селе Лище Луцкого района, а другая приехала из Винницкой области. Они были двоюродными сестрами.
Квартира, из окна которой выпали девочки, оказалась закрытой изнутри. По предварительным данным, она принадлежала бабушке девочек.
Фото Волынские Новости
Причина трагедии устанавливается, однако источник в полиции заявил, что версию о том, что девушки состояли в группе «Синий кит», пока ничто не подтверждает.
Внимание! Видео содержит ограничения по возрасту!
В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве на проспекте Академика Палладина, 21 молодая женщина выпала с 13 этажа и погибла. А ранее подобный случай произошел на столичном Печерске.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...