Происшествия

Были сестрами: в Луцке две девочки выпали из окна высотки (видео 18+)

В Луцке полиция расследует загадочную гибель 15-летней девочки, выпавшей из окна 7 этажа. Вместе с ней была ее сверстница — она получила множественные травмы и была помещена в реанимацию, сообщили в полиции Волынской области. Напомним, в Киеве 8 января арестовали двух подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, тела которых были найдены в шкафу на балконе.

Обе девушки опознаны как жительницы Луцкого района.

Местное издание установило, что одна из девушек жила в селе Лище Луцкого района, а другая приехала из Винницкой области. Они были двоюродными сестрами.

Квартира, из окна которой выпали девочки, оказалась закрытой изнутри. По предварительным данным, она принадлежала бабушке девочек.

Фото Волынские Новости

Причина трагедии устанавливается, однако источник в полиции заявил, что версию о том, что девушки состояли в группе «Синий кит», пока ничто не подтверждает.

Внимание! Видео содержит ограничения по возрасту!

В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве на проспекте Академика Палладина, 21 молодая женщина выпала с 13 этажа и погибла. А ранее подобный случай произошел на столичном Печерске.

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