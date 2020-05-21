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Жадан резко высказался в адрес власти: сторонники Зеленского устроили настоящий пожар в комментариях
Писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан рассказал, что получил предложение от представителей Зеленского присоединиться к правящей команде. Звонок с просьбой встретиться поступил от главы Офиса президента Андрея Ермака. Жадан ответил отказом, тем более, что ранее высказывал сомнения в компетентности президента и его команды.
О своем несостоявшемся собеседовании писатель рассказал в Facebook. После историй общения других кандидатов с главой Офиса президента Жадан уверен, что принял правильное решение, когда открестился от любых подобных контактов. Автор сравнивает нынешние предложения от власти с приглашением поработать на «Титанике».
«Мне тоже звонили от Ермака, предлагали прийти на встречу. Я, конечно, отказался… Если вы, друзья, считаете, что сотрудничество с этими людьми нужно стране, то я вам скажу следующее — на самом деле стране нужно, чтобы эта власть как можно скорее ушла в отставку. А ключи от офиса оставила кому-то из взрослых», — считает Жадан.
Пост писателя рассердил фанатов действующего президента. Сторонники Зеленского грозят Жадану, что не будут больше читать его книги.
Также писателя упрекают в нежелании решить проблему «кадрового голода».
На это у Жадана также нашелся достойный ответ. «Нет у них кадрового голода. У них кислородный голод, который мешает им стратегически мыслить», — считает писатель.
Напомним, на своей последней пресс-конференции Зеленский жаловался на кадровый голод и этим обстоятельством оправдывал привлечение во власть знакомых из творческой группы «Квартал 95».274
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