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Политика

В Украине готовят отмену люстрации бывших коммунистических деятелей: названа причина

18:08 21 мая 2020
Требование люстрации
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Минюст предложил отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Новую редакцию закона уже готовят для принятия в Верховной Раде. Ранее против люстрации высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает РБК-Украина, в ближайшие дни новый законопроект будет одобрен Кабмином и документ о люстрации направят в Верховную Раду. В законопроекте учли рекомендации ЕСПЧ, признавшего люстрацию нарушением прав человека.

Документ, в частности, должен отменить люстрацию бывших деятелей Коммунистической партии.

«Сейчас люстрировать коммунистические власти — это больше популизм, чем реальная борьба с системой», — заявил министр юстиции Дениса Малюська, сославшись на решение ЕСПЧ, в котором отмечается неактуальность этой меры.

Ранее сообщалось, что прокурором Киева стал ранее люстрированный чиновник.

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В Украине готовят отмену люстрации бывших коммунистических деятелей: названа причина

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