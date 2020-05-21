В Украине готовят отмену люстрации бывших коммунистических деятелей: названа причина

Политика

Минюст предложил отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Новую редакцию закона уже готовят для принятия в Верховной Раде. Ранее против люстрации высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщает РБК-Украина, в ближайшие дни новый законопроект будет одобрен Кабмином и документ о люстрации направят в Верховную Раду. В законопроекте учли рекомендации ЕСПЧ, признавшего люстрацию нарушением прав человека.

Документ, в частности, должен отменить люстрацию бывших деятелей Коммунистической партии.

«Сейчас люстрировать коммунистические власти — это больше популизм, чем реальная борьба с системой», — заявил министр юстиции Дениса Малюська, сославшись на решение ЕСПЧ, в котором отмечается неактуальность этой меры.

Ранее сообщалось, что прокурором Киева стал ранее люстрированный чиновник.



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