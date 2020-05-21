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Украина

Измерение температуры на входе и маски — обязательны: как выпускники будут сдавать ВНО

18:20 21 мая 2020
экзамен
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На внешнем независимом оценивании в этом году будет действовать масочный режим. Все участники и инструкторы будут оставаться в масках до самого окончания тестирования. Школьников с повышенной температурой (37.3 градуса и выше) не допустят к основной сессии ВНО, им придется прийти на дополнительную сессию после 23 июля. Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий по итогам общественного обсуждения правил ВНО.

«Мы предполагаем, что по два человека на входе будут мерить температуру… Вы можете прийти в своей маске. Будет контейнер или урна, чтобы ее выбросить. Вам дают маску, надеваете и заходите в аудиторию. Двери аудитории должны быть уже открытыми, чтобы вы не брались дверную ручку руками. До того аудитории должны быть проветрены в течение получаса. У вас должен быть чистый продезинфицированный стол», — рассказала Мандзий о предстоящей процедуре в интервью Liga.net.

В этом году в каждом пункте тестирования будут резервные инструкторы — на случай, если у кого-то из основного состава поднимется температура. В целях безопасности решено организовать подвоз детей отдельными группами, чтобы участники тестирования не толпились на входе.

«Пункт тестирования будет вмещать максимум 400 выпускников… Схему рассаживания будет делать Украинский центр оценивания качества образования, расстояние между участниками должно быть не менее 1,5 метра», — добавила Мандзий.

тестирование

Напомним, перед основной сессией ВНО будет организовано пробное тестирование, а занятия в школах решено окончить 31 мая.

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