Дело Шеремета: с Антоненко сняли подозрение в организации покушения

Украина

Андрею Антоненко, который проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, изменили подозрение.

Как сообщает в своем Facebook юрист Леонид Маслов, входящий в группу защиты Андрея Антоненко, его подопечного теперь подозревают не в организации, а в исполнении преступления.

«Мотив. Убрали „ультранационалистические идеи“, „величие арийской расы“ и другой подобный трэш. Теперь „неустановленные лица, действуя из ряда личных мотивов, решили создать крайне резонансное событие с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста“. Эти неустановленные лица „привлекли“ А. Антоненко, Я. Дугарь и Ю.Кузьменко. Не за деньги (в квалификации убийства отсутствует упоминание о корыстном мотиве и ссылки на пункты 6, 11 ч. 2 ст 115 УК — корыстный или заказной мотив). Господин Антоненко теперь не организатор, а простой исполнитель по предварительному сговору. Госпожа Кузьменко теперь только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок», — написал Маслов.

По его словам, завершение расследования и раскрытие всех доказательств могут произойти в пятницу, 22 мая.

Ранее в полиции заявляли, что к убийству Шеремета причастны пять человек.

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