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Украина

Без сюрпризов: последнего из подозреваемых в убийстве Шеремета оставили под стражей

16:22 5 мая 2020 54
Андрей Антоненко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), арестованный по делу об убийстве Павла Шеремета, проведет в СИЗО еще почти месяц.

Об этом в Facebook сообщил Леонид Маслов— юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста.

По его словам, Антоненко пробудет за решеткой до 1 июня.

Напомним, на вторник, 5 мая, было назначено рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Антоненко Дмитрия Кругового.

Ранее 28 апреля Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 30 мая детского хирурга Юлию Кузьменко. А 4 мая суд отклонил апелляцию юристов Яны Дугарь и оставил ее под ночным домашним арестом до 31 мая включительно.

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