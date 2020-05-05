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Без сюрпризов: последнего из подозреваемых в убийстве Шеремета оставили под стражей
Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), арестованный по делу об убийстве Павла Шеремета, проведет в СИЗО еще почти месяц.
Об этом в Facebook сообщил Леонид Маслов— юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста.
По его словам, Антоненко пробудет за решеткой до 1 июня.
Напомним, на вторник, 5 мая, было назначено рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Антоненко Дмитрия Кругового.
Ранее 28 апреля Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 30 мая детского хирурга Юлию Кузьменко. А 4 мая суд отклонил апелляцию юристов Яны Дугарь и оставил ее под ночным домашним арестом до 31 мая включительно.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»