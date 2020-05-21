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Общество и люди

День Николая Весеннего: поздравления и открытки

19:29 21 мая 2020
День Николая Весеннего
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 22 мая, отмечается День Николая Весеннего (Николая Теплого, Николая Вешнего, Николая Летнего, Николин день).

«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и праздничные открытки.

Николин день

Сегодня День Святого Николая,
Пусть праздник только свет тебе несет!
Тебе добра, здоровья я желаю,
Душа пускай от радости поет!

Пусть Николай мечты осуществляет,
Чтоб жизнь твоя казалась волшебством!
В глазах твоих пусть счастье засияет,
И каждый миг наполнится добром!

Николин день
***
В День Святого Николая
Пожелать хочу добра,
Чтобы помощь и поддержка
От Святого вам была.

Он услышит все молитвы,
В трудный час вас укрепит,
Верьте, искренне любите,
Он вас счастьем наградит.

Николин день
***
Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

Николин день

***
Николин день с теплом идет
И в церкви колокол поет.
Ты Чудотворцу помолись,
Пусть бережет тебя всю жизнь.
В Николин день к тебе с добром
Пускай заходит счастье в дом,
Пусть вера в Господа Христа
В душе твоей будет чиста.
Господь тебя благословит,
От бед Никола оградит.

Николин день

И не забывайте, что в этот день именины у Николаев. Поздравления для них можно найти здесь.

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