День Николая Весеннего: поздравления и открытки

Общество и люди

В пятницу, 22 мая, отмечается День Николая Весеннего (Николая Теплого, Николая Вешнего, Николая Летнего, Николин день).

«ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и праздничные открытки.

Сегодня День Святого Николая,

Пусть праздник только свет тебе несет!

Тебе добра, здоровья я желаю,

Душа пускай от радости поет!

Пусть Николай мечты осуществляет,

Чтоб жизнь твоя казалась волшебством!

В глазах твоих пусть счастье засияет,

И каждый миг наполнится добром!



***

В День Святого Николая

Пожелать хочу добра,

Чтобы помощь и поддержка

От Святого вам была.

Он услышит все молитвы,

В трудный час вас укрепит,

Верьте, искренне любите,

Он вас счастьем наградит.



***

Поздравляем с Николиным днем, с началом лета! Желаем, чтобы тепло этого светлого праздника согревало душу, чтобы милость Божья не покидала вас и ваш дом, а заступник наш, Николай Чудотворец, помогал вам во всех начинаниях.

***

Николин день с теплом идет

И в церкви колокол поет.

Ты Чудотворцу помолись,

Пусть бережет тебя всю жизнь.

В Николин день к тебе с добром

Пускай заходит счастье в дом,

Пусть вера в Господа Христа

В душе твоей будет чиста.

Господь тебя благословит,

От бед Никола оградит.

И не забывайте, что в этот день именины у Николаев. Поздравления для них можно найти здесь.

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