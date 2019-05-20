Украина

День Николая Весеннего: что это за праздник и как его провести

В среду, 22 мая, православные и грекокатолики отмечают день святого Николая Весеннего, или Теплого. По церковному календарю — Перенесение мощей святителя и чудотворца Никола́я из Мир Лики́йских в Бар. В этом году день памяти Чудотворца совпал с праздником Преполове́ния Пятидесятницы (25-й день по Пасхе — «полпути» или середина между Пасхой и Троицей).

Согласно церковному преданию нетленные мощи святого Николая, умершего примерно в 345−351 годах, хранились в церкви Миры (ныне территория Турции). В 1087 году, после того как город был захвачен варварами, святитель приснился пресвитеру города Бар (сегодня Бари — Италия) и попросил перенести его туда. Так и было сделано. Барские и венецианские купцы похитили раку с мощами и 22 мая на судне доставили в Бар, где она была торжественно перенесена в церковь Святого Стефана. Через некоторое время в городе построили храм Святого Николая, где и установили раку с его нетленными мощами.

Отмечать перенесение мощей Чудотворца еще в XI веке распорядился Папа Урбан II. Праздник быстро прижился у православных христиан. В Украине же святого Николая всегда почитали особо. Люди издревле верили в его заступничество, считая святителя «скорой помощью» во всем. К Николаю взывали в молитвах, из уст в уста передавали легенды о его чудесах и слагали о нем песни:

Ой, хто, хто Миколая любить,

Ой, хто, хто йому вірно служить,

Тому, святий Миколай,

На всякий час помагай, Миколаю…

Традиционно в этот день в Украине после литургии совершали молебен и освящали воду в колодцах, реках и озерах. Кстати, до праздника Николая Теплого купаться в водоемах запрещалось, «бо з чоловіка верба виросте». А после освящения открывался купальный сезон. Надо отметить, что наши предки не заходили в воду без нательного крестика и без молитвы на устах. Окунаясь первый раз, полагалось сказать: «Христос купався — води не боявся, і я буду купатись — води не боятись».

С дня Николая Весеннего начинали сеять гречиху, стричь овец и пасти коней. Люди говорили: «Прийшов Миколай — коней випасай». Священники после освящения воды окропляли святой водой лошадей, чтобы защитить от всякой нечистой силы. А еще на Николая заканчивали сажать картошку.

Молодежь в праздник собиралась своим кругом, пела песни, танцевала и играла в «Ищу Николая». Девушке завязывали глаза и подталкивали ее в направлении компании парней, чтобы она на ощупь выбрала одного из них. Считалось, что этот молодой человек будет счастливым и удачливым: святитель его благословит и всегда будет ему помогать.

Как правило, с праздника Николая Весеннего устанавливалась по-летнему теплая погода. Не зря в народе говорили: «У році два Миколи: на першого Миколу не буває холодно ніколи, а на другого Миколу не буває тепла ніколи».

В этот день именины празднуют: Николай, Василий, Семен, Акулина, Иосиф, Дмитрий и Гавриил.

Ранее «ФАКТЫ» писали о традициях народного праздника, который назывался Яков Теплый. Считалось, что именно в этот день все сватовства прекращаются и начинается приготовление к свадебным торжествам.

Также «ФАКТЫ» рассказывали, как в Украине праздновали День святого Алексия, человека Божия — Алексея Теплого.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter