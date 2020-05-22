Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру батальона "Луганск-1" Сергею Губанову

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковнику полиции Сергею Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Мы потеряли легендарного командира батальона «Луганск-1». Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою! « — отметил президент Украины.

Напомним, что министр МВД Арсен Аваков назвал Сергея Губанова «безумно храбрым офицером».

Со своей стороны, побратимы вспоминают, что Сергей Губанов прошел путь от оперативника уголовного розыска Стахановского городского отдела милиции до начальника Луганского городского управления. В 2014 году он был начальником Ленинского районного отдела милиции Луганска.

Сергея вместе с несколькими офицерами милиции взяли в плен боевики и пытались выбить информацию о том, где спрятано автоматическое и табельное оружие. Тогда, благодаря решимости личного состава милиции, удалось освободить из плена всех пленных офицеров. Но уже буквально через неделю у каждого из них дома были «засады» боевиков. На Сергея и еще 16 офицеров была объявлена «охота». Все они были внесены боевиками в «расстрельный список 17» и их фотографии были развешаны на всех блокпостах террористов с пометкой — «подлежат расстрелу.

Напомним, что командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов погиб во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил в Новоайдарском районе Луганской области. Вечером 20 мая он подорвался на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области во время патрулирования.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что церемония прощания с Героем Украины, комбатом батальона «Луганск-1» Сергеем Губановым состоится в пятницу, 22 мая, в 10:00 в здании Луганской облгосадминистрации.

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