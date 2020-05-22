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"Потрясающее тело": популярная певица поделилась откровенным снимком в купальнике с карантина
Любящяе стильные мини, яркий макияж и «обнимашки» с принцем Гарри, звезда фильма «50 оттенков серого», певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в купальнике во время изоляции на фоне пандемии коронавируса.
Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.
На опубликованных кадрах популярная 29-летняя исполнительница запечатлена в бикини цвета хаки бренда MIRASWIM стоимостью 198 долларов.
Свой образ знаменитость дополнила золотистыми браслетами и подвесками.
Поклонники восхитились внешним видом Оры.
«Почему ты такая красивая?», «Вдохновляешь меня каждый день!», «У тебя потрясающее тело», «Выглядишь невероятно!» — пишут фанаты.
Пост набрал почти 750 тысяч лайков и больше 2300 комментариев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что радовать фанатов снимками в бикини любит и 54-летняя актриса Элизабет Херли: она показала свою тренировку. А красотка Софи Ди даже решила попросить фолловреров помочь выбрать купальник перед ослаблением карантина.11
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