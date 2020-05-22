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Шоу-бизнес

"Потрясающее тело": популярная певица поделилась откровенным снимком в купальнике с карантина

3:49 22 мая 2020
Рита Ора
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Любящяе стильные мини, яркий макияж и «обнимашки» с принцем Гарри, звезда фильма «50 оттенков серого», певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в купальнике во время изоляции на фоне пандемии коронавируса.

Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных кадрах популярная 29-летняя исполнительница запечатлена в бикини цвета хаки бренда MIRASWIM стоимостью 198 долларов.

Свой образ знаменитость дополнила золотистыми браслетами и подвесками.

Поклонники восхитились внешним видом Оры.

«Почему ты такая красивая?», «Вдохновляешь меня каждый день!», «У тебя потрясающее тело», «Выглядишь невероятно!» — пишут фанаты.

Пост набрал почти 750 тысяч лайков и больше 2300 комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что радовать фанатов снимками в бикини любит и 54-летняя актриса Элизабет Херли: она показала свою тренировку. А красотка Софи Ди даже решила попросить фолловреров помочь выбрать купальник перед ослаблением карантина.

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"Потрясающее тело": популярная певица поделилась откровенным снимком в купальнике с карантина

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