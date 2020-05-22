Украина

Эвакуация продолжается: из Парижа в Киев вылетели 170 украинцев

В связи с пандемией короанавируса продолжается эвакуация наших сограждан на Родину: помимо Турции, США, Аргентины и ряда других стран специальный борт вылетел и из Франции.

Рейс Париж-Киев со 170 украинцами на бору выполнила компания «Международные авиалинии Украины», говорится в сообщении консульсько-правового отдела Посольства Украины во Франции на его странице в Facebook.

Сообщается, что самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая. Всего, по данным ведомства, благодаря работе консулов украинского посольства были подготовлены 17 таких рейсов.

«Всего с начала эпидемии COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4194 украинца», — отметили в дипломатическом учреждении.

Напомним, 15 мая из Соединенных Штатов в Киев самолет эвакуировал 72 граждан Украины. Они отправлялись из Нью-Йорка.

Напомним, что в условиях ослабления карантина планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из Соединенных Штатов в период с начала пандемии было репатриировано почти 1,7 тысяч граждан Украины.

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