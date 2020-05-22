Украина

Пришедший в органы безопасности из «кварталовской кузницы кадров» глава СБУ Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, которая занимается коммерцией.

Соответствующее расследование провели журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях», обнародовав на сайте «Радио Свобода».

Издание напоминает, что в 25 статье ЗУ «О предотвращении коррупции» государственным служащим запрещается входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, с целью получение прибыли".

Однако Иван Баканов с 2015 года занимает должность «administrador único», что означает «единоличный администратор». Таким образом данное лицо имеет полномочия выполнять все действия от имени фирмы.

Сообщается, что фирма зарегистрирована в провинции Жирона, ее уставной капитал составляет 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и различных операциях с недвижимостью. Из открытых реестров невозможно узнать, действует ли компания сейчас, поскольку она не подает годовые отчеты. Именно это стало причиной того, что фирма в списках налоговой инспекции Испании числится как нарушитель.

Компания также может получить штрафные санкции от 1200 до 60 тысяч евро — в зависимости от размера уставного капитала.

«Учредителем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор „Студии Квартал-95“, где работал Владимир Зеленский до президентства», — уточняется в сюжете.

Журналисты также обратились к Государственному реестру юридических лиц провинции Жирона, в которой зарегистрирована эта компания. Там заверили, что фирма действует и не ликвидирована. Для прекращения деятельности компания сначала должна закрыть все долги.

Иван Баканов лично отказался отдельно комментировать эту инормацию. Однако по данным пресс-службы СБУ, испанская компания, которой руководит Баканов, ликвидирована.

«На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как не ликвидированная, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом «будут разбираться», — резюмировали в сюжете «Схемы».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Верховная Рада назначила 45-летнего Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины в августе прошлого года. Фактически он исполнял эти обязанности с 22 мая 2019 года, а перед этим руководил предвыборным штабом Зеленского и являлся главой партии «Слуга народа». С 28 мая 2019 года Баканов является также членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

7

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter