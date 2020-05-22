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Украина

Боевики активизировались на Донбассе, у ВСУ потери

8:58 22 мая 2020
Боец ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

За минувшие сутки российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружения калибров 120 и 82 мм, один украинский воин — солдат Евгений Сафонов из 93-й ОМБр Холодный Яр — погиб, двое ранены, а еще пятеро получили боевое травмирование.


Как сообщают в командовании Операцией объединенных сил, из 120-мм минометов противник вел обстрелы позиций сил ООС у Крымского, а по защитникам Трехизбенки бил из 82-го калибра.

«По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов», — говорится в сообщении.

В пятницу, 22 мая, боевики обстреливали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» — велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а в районе Верхнеторецкого — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 20 мая на Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов — машина, в которой ехали правоохранители, патрулирующие территорию, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области. Трое спутников офицера были ранены.

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