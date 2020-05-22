- 09:10 «Русский иди учи»: украинская спортсменка решила принять гражданство России
- 08:58 Боевики активизировались на Донбассе, у ВСУ потери
- 08:56 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:45 Трамп распорядился на три дня приспустить флаги в США в память о жертвах коронавируса
- 08:21 Позарился на мобильный телефон: суд вынес приговор убийце 13-летней девочки на Днепропетровщине
- 08:16 Бывшего футбольного босса обвинили в насилии и пытках
- 08:01 «На Донбассе российская армия, надо называть вещи своими именами»: Рыбчинский высказался о ситуации в стране
- 08:00 День Николая Теплого: традиции и запреты праздника
- 07:58 Райцентр в Закарпатье полностью "излечился" от коронавируса
- 07:42 Принц Уильям и Кейт Миддлтон развлекли обитателей дома престарелых, сыграв с ними в лото
- 07:39 Сыпятся прямо на головы: центральный парк Днепра могут закрыть из-за небывалого нашествия гусениц
- 07:21 Скучая на карантине, мать рисует младенцу несуразные брови – мнения пользователей сети разделились
Боевики активизировались на Донбассе, у ВСУ потери
За минувшие сутки российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ, применяя запрещенное Минскими соглашениями вооружения калибров 120 и 82 мм, один украинский воин — солдат Евгений Сафонов из 93-й ОМБр Холодный Яр — погиб, двое ранены, а еще пятеро получили боевое травмирование.
Как сообщают в командовании Операцией объединенных сил, из 120-мм минометов противник вел обстрелы позиций сил ООС у Крымского, а по защитникам Трехизбенки бил из 82-го калибра.
«По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили не менее четырех российских оккупантов», — говорится в сообщении.
В пятницу, 22 мая, боевики обстреливали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» — велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а в районе Верхнеторецкого — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 20 мая на Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов — машина, в которой ехали правоохранители, патрулирующие территорию, подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в окрестностях фронтового села Трехизбенка в Луганской области. Трое спутников офицера были ранены.60
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"