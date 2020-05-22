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Спасали друзей из горящей машины: в сети рассказали о состоянии бойцов ВСУ, попавших под обстрел на Донбассе

11:43 22 мая 2020
Подорванный грузовик ВСУ
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После подрыва боевиками грузовика ВСУ в Луганской области, во время которого погиб боец 93-й ОМБр Евгений Сафонов, пятерых его сослуживцев доставили в Днепр в больницу имени Мечникова.

«В три часа ночи военный автомобиль в районе села Крымское Луганской области попал под минометный обстрел. Съехал в кювет и загорелся. Сидящие в кабине выбрались и стали спасать боевых друзей. Один погиб, другие получили увечья», — сообщает главврач Мечникова Сергей Рыженко и добавляет, что раненым оказывают помощь в реанимации политравмы.

«Младшему солдату 18 лет, он из Черкасс. Другие из Ровенской и Луганской областей, двое из Днепропетровской области — Новомосковска и Павлограда. Денис живет в Павлограде, с нетерпением выглядывает через окно реанимации жену и годовалого ребенка. Желание одно — завтра поехать на похороны к другу, он наш земляк из Днепропетровской области», — пишет Сергей Рыженко на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевики обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм ночью 21 мая. Одна из мин попала в грузовой автомобиль ВСУ.

Фото журналиста Андрея Цаплиенко из Telegram.

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Спасали друзей из горящей машины: в сети рассказали о состоянии бойцов ВСУ, попавших под обстрел на Донбассе

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