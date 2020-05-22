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Мерзлякам — не грустить: синоптик рассказала о погоде в конце мая и в начале июня (инфографика)
В пятницу, 22 мая, в Украине установилась достаточно прохладная погода — такой она удержится и в ближайшие дни.
По данным Укргидрометцентра, в пятницу в большинстве восточных районов, в Николаевской, Запорожской и Черновицкой областях — чрезвычайный уровень пожарной опасности, а в Киеве и Киевской области — порывы ветра 15−18 м / с (первый уровень опасности, желтый). Возможны порывы до 24 метров в секунду.
Тем временем синоптик Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях опубликовала инфографику meteopost.com, на которой показан постепенный рост (но не без временного похолодания) температуры в течение ближайших двух недель.
«Целевая аудитория — мерзляки, скромные владельцы приусадебных участков и большие фазендейро. Не унывайте, расправьте плечи! Потепление — будет. Ветер, осадки и атмосферное давление — рассматривайте, чтобы не упасть носом на клавиатуру из-за сонной погоды», — шутит синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ближайшие три дня обещают быть дождливыми, а в воскресенье 24 мая возможны еще и грозы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».23
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