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Боевики на Донбассе прячут танки и гаубицы возле населенных пунктов
На Донбассе российско-оккупационные войска, постоянно обстреливающие позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, размещают тяжелую военную технику около населенных пунктов на временно неподконтрольных правительству Украины территориях.
Так, согласно отчетам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 20 мая, во время наблюдательного полета БПЛА на полигоне около Новоселовки (Донецкая область) были зафиксированы пять танков Т-72 и три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». «Также неподалеку от жилых домов в поселке Комиссаровка (Луганская область) были замечены шесть гаубиц 2С1 „Гвоздика“. Российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружения и военную технику в жилых кварталах, тем самым подвергая опасности мирных жителей», — сообщают в командовании операцией Объединенных сил.
Также, по данным наблюдателей, на участке разведения в районе Золотого было обнаружено 20 противотанковых мин ТМ-62 — часть большего минного поля (порядка 500 мин) вооруженных формирований Российской Федерации. «Подобный факт нарушения существующих договоренностей произошел и вблизи участка разведения в районе населенного пункта Петровское, где было замечено 76 противотанковых мин», — говорится в сообщении.
Тем временем боевики 22 мая в районе Старогнатовки сбросили с БПЛА выстрел ВОГ-17 — один боец ВСУ получил осколочное ранение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе с территории России через неподконтрольные Украине участки государственной границы в ОРДЛО были доставлены три вагона с боеприпасами,
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