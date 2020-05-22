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Украина

В СБУ отреагировали на расследование СМИ о бизнесе Баканова в Испании

13:00 22 мая 2020
Иван Баканов
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Компания Nueva tierra verde sociedad limitada из Испании, которую по версии расследования «Схем» возглавляет глава СБУ Иван Баканов, в 2019 году приостановила деятельность. Такой ответ от СБУ опубликовало агентство Интерфакс-Украина.

«Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность», — прокомментировали в пресс-центре СБУ информацию журналистского расследования «Схемы: коррупция в деталях».

Журналисты утверждали, что Баканов с 2015 года по настоящее время является администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской компании Nueva tierra verde sociedad limitada.

«По компании Nueva tierra verde sociedad limitada обращаем внимание на то, что она официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе», — утверждают в СБУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил реформировать СБУ.

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