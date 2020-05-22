Знаменитая певица в 43 года усыновила двух 18-летних парней (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая австралийская певица Сиа (полное имя — Сиа Кейт Изобель Ферлер) рассказала, что в прошлом году она тайно усыновила двух 18-летних парней. Сейчас им, соответственно, по 19 лет.

44-летняя Сиа, автор и исполнитель хита «Chandelier», рассказала в интервью радиостанции Sirius XM, что она их очень любит. Сейчас они втроем сидят на карантине в Лос-Анджелесе. По словам певицы, одному из ее сыновей было трудно приспособиться к такой замкнутой жизни. Но они все поддерживают друг друга, и сыновья во всем помогают приемной маме. А также пользуются случаем, чтобы повысить свое образование.

По словам Сии, оба ее сына наконец-то получили стабильность в жизни. «За свои 18 лет они успели каждый сменить по 18 домов», — говорит она.

Эксперты-юристы по правам детей говорят, что Сиа спасла юношей от очень тяжелой жизни. Обычно около 50% тех, кто в 18 лет покидает государственные учреждения опеки, становятся бездомными, безработными или попадают в тюрьму.

Сиа (которая часто выступает в закрывающем лицо парике) сейчас не состоит с кем-либо в серьезных отношениях. Ранее она заявляла о своей бисексуальности. В 2014 году певица вышла замуж за американского режиссера Эрика Андерса Лэнга. В 2016 году они развелись.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что легендарный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон станет приемным отцом 16-летней подруги его дочери.

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