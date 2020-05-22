26.67 / 26.94 28.90 / 29.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тина Кароль без белья восхитила сеть (фото)

23:13 22 мая 2020
Тина Кароль
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно опубликовала серию пикантных фото, порадовала еще одним откровенным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, певица позирует без белья, набросив на себя рубашку.

Армия поклонников Тины Кароль восхитилась. «А вот это мощь», «Огонь», «Очень горячо», «Что ты с нами делаешь, Тина», «Тигрица», — пишут комментаторы. Они также просят Тину не ходить так в горах, где она сейчас работает и отдыхает.

Тина Кароль

Кстати, для контраста, предлагаем вам другие фото Тины Кароль — в одежде, без прически, без макияжа. Именно такой предстала в горах перед поклонниками из сообщества «Fantina» певица.

Тина Кароль

Тина Кароль

Тина Кароль

Эти фото очень понравились поклонникам, но они удивляются, что Тина Кароль без маски. «А как же карантин?» — пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что голая беременная Кэти Перри снялась в новом клипе.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

Рио де Жанейров

Италии и США нашли замену: в ВОЗ предупредили, какая страна может стать новым эпицентром пандемии COVID-19

Рамзан Кадыров

Больной коронавирусом Кадыров находится в тяжелом состоянии

Тина Кароль

Тина Кароль без белья восхитила сеть (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер