Тина Кароль без белья восхитила сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно опубликовала серию пикантных фото, порадовала еще одним откровенным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, певица позирует без белья, набросив на себя рубашку.

Армия поклонников Тины Кароль восхитилась. «А вот это мощь», «Огонь», «Очень горячо», «Что ты с нами делаешь, Тина», «Тигрица», — пишут комментаторы. Они также просят Тину не ходить так в горах, где она сейчас работает и отдыхает.

Кстати, для контраста, предлагаем вам другие фото Тины Кароль — в одежде, без прически, без макияжа. Именно такой предстала в горах перед поклонниками из сообщества «Fantina» певица.

Эти фото очень понравились поклонникам, но они удивляются, что Тина Кароль без маски. «А как же карантин?» — пишут пользователи сети.

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