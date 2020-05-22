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В Пакистане пассажирский самолет упал на жилые дома, много жертв (видео)
В пятницу, 22 мая, близ аэропорта Карачи (Пакистан) разбился пассажирский самолет авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии». Он выполнял рейс PK8303 из Лахора в Карачи. По предварительным данным, Airbus A320 рухнул на жилые дома.
Местные СМИ сообщают пока о пяти пострадавших зданиях. Над местом падения лайнера видны черные клубы дыма.
Точной информации о том, сколько человек было на борту, на данный момент нет. Самолет вмещает около 200 пассажиров.
По некоторым данным, салон был заполнен примерно наполовину. Британская газета The Mirror сообщила, что на борту было 107 человек. Информация о жертвах уточняется.
Власти сообщили, что командир экипажа сообщил диспетчеру о технической неисправности в тот момет, когда лайнер заходил на посадку. Буквально за минуту до ожидавшегося приземления связь с A320 пропала.
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