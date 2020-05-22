Украина

Один из бывших бойцов полка «Азов» участвовал в пропагандистском шоу с боевиками «ДНР». Ранее журналист Гордон сделал заявление о том, как готовились его интервью с Поклонской и Гиркиным.

Михаил Бурмистенко, экс-боец полка «Азов» с позывным «Бон», принял участие в пропагандистском шоу, организованном оккупантами. Бурмистенко обсуждал с тремя боевикам «ДНР» Широкинскую операцию, которую полк «Азов» провел в феврале 2015 году. Тогда после обстрела Мариуполя оккупантами «Азов» отодвинул линию фронта на безопасное расстояние от города. Шоу с участием Бурмистенко длилось около двух часов.

Фото: эпизод шоу, Бурмистенко — в кепке.

В полку «Азов» отреагировали на поступок своего бывшего бойца.

«Участвовать в шоу, которые пропагандируют действия захватчиков — жалкий поступок, на который не мог пойти настоящий украинский воин, защитник. И на него не имел права азовец! Пресс-служба „Азова“ отмечает, что во время войны целесообразен только единственный язык, которым стоит общаться с врагом, — это язык оружия, а никак не диалоги с захватчиком в прямых эфирах. Мы не имеем права предать тех украинцев, кто погиб в бою с врагом за нашу независимость. К сожалению, поступок, которому посвящено это заявление, именно такой изменой и является», — сказано в официальном заявлении подразделения.

Ранее сообщалось, что кадровый военный из России в прямом эфире рассказал, как участвовал в войне на Донбассе.

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