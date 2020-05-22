- 14:36 Первый в Украине инновационный завод по производству имплантов увеличивает производственные мощности
- 14:33 НАБУ нагрянуло с обысками в «Укрзалізницю» и объяснило причину
- 14:28 Оккупационный суд объявил в розыск крымскотатарского активиста Бекирова
- 14:25 Футболист «Шахтера» сломал ногу на тренировке
- 14:22 «10-летний сын мечтает стать президентом, а я — увидеть его взрослым»
- 14:21 Катя Осадчая показала новую возлюбленную Владимира Остапчука
- 14:10 МВД возобновило прием экзаменов у будущих водителей
- 13:59 Масштабная автокатастрофа на трассе Киев — Одесса: среди погибших и пострадавших — дети
- 13:56 Актрису и модель L'Oreal изуродовал и едва не лишил глаза пес, которого она взяла из приюта
- 13:52 «Динамо» — «Рух» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча
- 13:51 Военные моряки развернули в Черном море операцию по спасению капитана судна, перенесшего инфаркт
- 13:51 В Украине разгорелся скандал из-за участия экс-бойца «Азова» в пропагандистском шоу боевиков «ДНР»
МВД возобновило прием экзаменов у будущих водителей
С 22 мая будущие водители могут сдать практический экзамен на получение прав. Сервисные центры МВД переходят на обычный режим работы после карантина и снова начинают принимать экзамены по вождению.
Предварительная запись на практический экзамен проводится по телефону. Вождение проверяется в том же сервисном центре МВД, где сдавался теоретический экзамен. Еще одно новшество касается правил пребывания в машине. Ученик и инструктор обязаны носить защитные маски.
В МВД напомнили, что из-за карантина будет продлен трехмесячный срок действия результатов теоретического экзамена. В этот срок не входит период с 19 марта по 21 мая 2020 года.
Какие новшества возможны в сфере получения водительских прав, читайте в статье «Водительские права в Украине стали выдавать по-новому: что изменилось».42
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!