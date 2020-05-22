МВД возобновило прием экзаменов у будущих водителей

Украина

С 22 мая будущие водители могут сдать практический экзамен на получение прав. Сервисные центры МВД переходят на обычный режим работы после карантина и снова начинают принимать экзамены по вождению.

Предварительная запись на практический экзамен проводится по телефону. Вождение проверяется в том же сервисном центре МВД, где сдавался теоретический экзамен. Еще одно новшество касается правил пребывания в машине. Ученик и инструктор обязаны носить защитные маски.

В МВД напомнили, что из-за карантина будет продлен трехмесячный срок действия результатов теоретического экзамена. В этот срок не входит период с 19 марта по 21 мая 2020 года.

Какие новшества возможны в сфере получения водительских прав, читайте в статье «Водительские права в Украине стали выдавать по-новому: что изменилось».

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