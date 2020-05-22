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Рака ждет любовь, а Деву — преграда: гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака
Суббота, 23 мая, — плохой день для покупки недвижимости и мебели.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Этот день обещает вам перемены к лучшему, интересное знакомство и успехи в личной жизни.
Телец
Займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.
Близнецы
Под запретом приступы ревности, дорогие покупки и принципиальные споры.
Рак
Очень вероятны романтические знакомства и даже зарождение серьезного чувства.
Лев
Хороший день для общения с близкими людьми. Возможны неожиданные подарки.
Дева
Девам придется преодолевать преграды одну за другой. К концу этого дня вы можете совершенно выбиться из сил.
Весы
Не исключены мелкие словесные перепалки с кем-то из ближайших соседей.
Скорпион
День подходит для занятий собой, для проведения уборки в личном пространстве или для похода по магазинам.
Стрелец
В этот день вас могут ожидать серьезные денежные траты, новые покупки, но постарайтесь экономить.
Козерог
В личных отношениях могут возникнуть сложности из-за ваших иллюзий.
Водолей
Благоприятный день для встреч с чиновниками и работы с документами.
Рыбы
Рыбам в этот день не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто об этом не просил.
Хорошего вам дня!
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