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Стиль жизни

Рака ждет любовь, а Деву — преграда: гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака

15:28 22 мая 2020
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Суббота, 23 мая, — плохой день для покупки недвижимости и мебели.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 мая для всех знаков зодиака.

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Овен

Этот день обещает вам перемены к лучшему, интересное знакомство и успехи в личной жизни.

Телец

Займитесь тем, что вам интересно, никто не обидится на вас, если вы немного уйдете в себя.

Близнецы

Под запретом приступы ревности, дорогие покупки и принципиальные споры.

Рак

Очень вероятны романтические знакомства и даже зарождение серьезного чувства.

Лев

Хороший день для общения с близкими людьми. Возможны неожиданные подарки.

Дева

Девам придется преодолевать преграды одну за другой. К концу этого дня вы можете совершенно выбиться из сил.

Весы

Не исключены мелкие словесные перепалки с кем-то из ближайших соседей.

Скорпион

День подходит для занятий собой, для проведения уборки в личном пространстве или для похода по магазинам.

Стрелец

В этот день вас могут ожидать серьезные денежные траты, новые покупки, но постарайтесь экономить.

Козерог

В личных отношениях могут возникнуть сложности из-за ваших иллюзий.

Водолей

Благоприятный день для встреч с чиновниками и работы с документами.

Рыбы

Рыбам в этот день не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто об этом не просил.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых успешных знаках зодиака.

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