Экс-муж Лолиты Милявской намекнул на ее причастность к своему избиению

Шоу-бизнес

Экс-муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который попал в больницу с тяжелыми травмами, подозревает бывшую жену в преступлении.

Так, Дмитрий начал переписываться в комментариях с женщиной, которая спросила, не думает ли он, что избили его люди Лолиты Милявской или ее адвоката — Сергея Жорина.

«Думается, это лысый Жорин подослал или обиженка та», — написала незнакомка.

«Думать на кого-то сложно, но последние слова в передаче „Ты не поверишь“: „Нам поставили задачу — и мы её исполняем! Это принципиальный вопрос“, — пахнут дурно», — ответил Иванов. Он также поблагодарил незнакомку за поддержку.

Кроме того, Иванов в комментарии кп.ру подчеркнул: «Анализирую слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему дана команда идти до конца. Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку… Поживем — увидим. Сейчас мне тяжело об этом говорить, я даже на звонки стараюсь не отвечать».

Напомним, что развод Милявской и Иванова был очень скандальным. Сам бракоразводный процесс длился почти 10 месяцев.

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