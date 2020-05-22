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Экс-муж Лолиты Милявской намекнул на ее причастность к своему избиению
Экс-муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов, который попал в больницу с тяжелыми травмами, подозревает бывшую жену в преступлении.
Так, Дмитрий начал переписываться в комментариях с женщиной, которая спросила, не думает ли он, что избили его люди Лолиты Милявской или ее адвоката — Сергея Жорина.
«Думается, это лысый Жорин подослал или обиженка та», — написала незнакомка.
«Думать на кого-то сложно, но последние слова в передаче „Ты не поверишь“: „Нам поставили задачу — и мы её исполняем! Это принципиальный вопрос“, — пахнут дурно», — ответил Иванов. Он также поблагодарил незнакомку за поддержку.
Кроме того, Иванов в комментарии кп.ру подчеркнул: «Анализирую слова адвоката Жорина, который после суда заявил, что ему дана команда идти до конца. Пока никак не сопоставляю одно с другим. Но тем не менее, должно быть какое-то человеколюбие и уважение к другому человеку… Поживем — увидим. Сейчас мне тяжело об этом говорить, я даже на звонки стараюсь не отвечать».
Напомним, что развод Милявской и Иванова был очень скандальным. Сам бракоразводный процесс длился почти 10 месяцев.68
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!